Тарифы ЖКХ увеличились в России с 1 июля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Коммуналка подорожает в разных регионах по-разному. Но уже известно среднее значение, а также, где рост будет сильнее всего.

С сегодняшнего дня в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ. На сколько — зависит от конкретного региона. Но в среднем по стране рост составит 4%.

В списке исключений — крупные города и южные регионы. Там цены могут поднять и на 6%.

В этом вопросе не стал исключением Санкт-Петербург, где не включили в формулу вывоз мусора. В итоге вместо прогнозируемых 3,5% рост составит около 5%.

И это не предел — ранее федеральное правительство разрешило Смольному повышать коммунальные тарифы с 1 июля на 6,3%.