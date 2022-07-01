В Госдуме предложили поменять подход к капитальному ремонту

Фото, видео: 5-tv.ru

Парламентарии предложили то, что ранее никогда и никто не делал.

Изменений ждут и жители тысяч старых многоквартирных домов по всей стране! И в ближайшее время эти самые изменения могут наступить. В Госдуме предлагают поменять подход к капитальному ремонту. В чем именно будет заключаться инновация, узнал Кирилл Поляков.

В доме 33 по улице Михалевича в Раменском собираются делать капитальный ремонт. Жители сначала обрадовались. Здание 1955 года постройки уже давно требует и внешнего, и внутреннего обновления. Но вот сама последовательность работ удивила. Коммунальщики хотят начать с фасада. И только потом взяться за крышу.

«Надо делать, как обычно, не снизу, а сверху. Если начать делать крышу, фасады, которые у нас находятся, они будут смываться», — говорит председатель совета дома Евгений Раков.

Список работ и их последовательность формируют чиновники в профильных комитетах городских администраций. С жителями они не считают нужным встречаться, чтобы учесть их пожелания.

«Должна быть обратная связь. Должна быть проведена вертикаль от жильца именно до тех людей, которые планируют капремонт и, соответственно, до тех, кто его выполняет», — отмечает член совета дома Лариса Квасова.

В Госдуме предлагают изменить подход к капитальному ремонту. Основная мысль — перед началом работ нужно провести техническое обследование здания. Звучит логично, но именно этого никогда не делали.

«Это специализированные организации, они по ГОСТам, по всем нормам и правилам должны проводить обследование с фотофиксацией и с обязательным общением с гражданами, которые проживают в этом здании. Потому что никто лучше жильцов, которые живут в этом здании, никто лучше них не знает проблемы, которые есть в этих зданиях», — отмечает член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Особое внимание — качеству выполнения работ. Часто подрядные организации берут дом, не разбираясь в его особенностях. И панельную «брежневку» и кирпичную «сталинку» они ремонтируют одинаково.

«Кутузовский проспект. В доме напротив жили Брежнев и Андропов, а в этом — в начале 40-х годов XX века квартиры получали сотрудники НКВД. Сейчас здесь делают очередной капитальный ремонт. Напоминание о предыдущем у прохожих над головой», — показывает наш корреспондент.

Так сейчас выглядят балконы на правительственной трассе. А вот куски штукатурки, которые падают на припаркованные машины. Вид чердака говорит сам за себя. А это отремонтированная кровля. Как сквозь решето дождевая вода отсюда течет в квартиры 8-го этажа.

«Здесь очень сильная была протечка и над лампами люминесцентными, тут даже треснул потолок. Это гипсокартон, а над гипсокартоном, там все мокрое было до такой степени, что даже обвалилась штукатурка», — отмечает председатель Совета дома Элина Коршунова.

Жители дома в московских Текстильщиках свою отремонтированную крышу называют амурскими волнами. За ее форму. Когда собственники подняли новый слой рубероида, под ним оказался старый. Какие-то работы подрядчик выполнил только на бумаге.

«И генподрядчик получает деньги за ничего, что не сделано на нашей крыше на 4 миллиона. „Два“ за вот это вот безобразие по фасаду, почему-то смета уменьшилась больше, чем на миллион, а площадь фасада уменьшилась в пять раз», — отметила член инициативной группы Екатерина Харламова.

Для народного обследования домов и контроля за капремонтом советы домов и товарищества собственников недвижимости создают ассоциации. В идеале в каждом регионе должно появиться такое объединение. В Подмосковье общественники уже действуют.

«Жители совместно с представителями комитета капитального ремонта выходят на МКД и делают визуальный осмотр, заполняют чеклисты, сверяют соответствие наличия технических элементов, конструктивных элементов», — говорит член комитета капитального ремонта ассоциации председателей советов МКД Московской области.

Региональные программы капремонта составили 8 лет назад. За это время изменилось техническое состояние домов, а какие-то вообще снесли. Но перед этим зачем-то отремонтировали. Новый законопроект позволит признавать дома с высокой степенью износа — аварийными.