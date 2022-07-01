Что изменилось в жизни россиян с 1 июля: список главных нововведений

В России изменились правила получения выплат и посещения поликлиник с 1 июля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Сразу несколько новаций в российском законодательстве вступили в силу с первого числа нового месяца.

Попасть в поликлинику без полиса и быстрее оформить паспорт с пропиской россияне могут с сегодняшнего дня, пишут «Известия». С 1 июля вступают в силу сразу несколько изменений в российском законодательстве.

Так, например, те, кто имеет право на получение единовременной пенсионной выплаты, могут подать электронное заявление через портал Госуслуги — чего нельзя было делать ранее.

По новым правилам будет проходить и процедура установления и подтверждения инвалидности — граждане смогут выбирать, как проходить комиссию: очно или заочно.

Для малого бизнеса вступает в силу специальный налоговый режим — эта мера призвана упростить жизнь предпринимателей.

А банковские должники получили возможность сохранять на счетах прожиточный минимум — так что теперь люди в трудный жизненный период не останутся без копейки.

А вот работать гидом или экскурсоводом смогут только аттестованные специалисты, знающие историю своей страны.