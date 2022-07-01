Военкор «Известий» показал ловлю диверсантов на засекреченном блокпосту в зоне СВО

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Мирные жители к проверкам относятся с пониманием — они в первую очередь заинтересованы в предотвращении терактов на их земле. А вот законспирированные националисты нервничают. Так их и ловят.

В зоне спецоперации — там, где боев уже нет, либо вообще их не было — российские военные устанавливают блокпосты. Они нужны для контроля за движением и проверки. Досматривают проезжающие автомобили, проверяют документы, бывает, ловят диверсантов. На одной из таких застав побывал военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Огневая точка обеспечивает прикрытие, пулеметчик — для перестраховки. Как бы противник не пытался прорвать оборону, здесь ему точно не проскочить. Блокпост под надежной охраной.

Российские военные, которые теперь контролируют эту территорию в Харьковской области, укрепляют рубежи и тщательно маскируют свои позиции. Называть местоположение этого блокпоста нельзя, чтобы враг не узнал координаты.

Они здесь в любую погоду. Днем и ночью. Российские военные вежливо, но при этом досконально проверяют всех. Просят показать документы и телефоны. Внимательно осматривают салон и багажник каждой проезжающей машины.

Поток — до 200 машин в сутки. Местные жители к проверке относятся с пониманием, уже привыкли. Заранее притормаживают, сами открывают багажник.

«Мы знали, что отсюда не нужно уезжать, потому что здесь спокойнее всего. Тут родина. Тут всегда была русская земля. У нас у всех русская кровь», — рассказал местный житель Игорь.

Тихо тут бывает только ночью. Во всех прифронтовых селах Харьковской области действует комендантский час — с десяти вечера до семи утра. Мирные жители правила соблюдают. Впрочем, охраняющим этот рубеж российским военным попадаются и украинские диверсанты, которые преследуют свои цели.

«Одного человека нашли, у него были татуировки с нацистской символикой. Отправили его к другим должностным лицам. Его, когда задержали, он начал нервничать. Запрещенных предметов не было, документы были при себе, на шее были татуировка — в виде короны, похоже на свастику», — сообщил подробности начальник блокпоста Иван.

Украинских националистов часто используют в качестве вражеских разведчиков. К примеру, они могут передать координаты передвижения военных колонн. Задача военных на блокпосту, которые как раз и обеспечивают прикрытие гуманитарным конвоям, не допустить чтобы враг узнал любую информацию. Одним словом — вовремя обнаружить и обезвредить диверсанта.

Такие блок посты на всем харьковском направлении. Бойцы здесь круглосуточно, их прикрывает бронетехника. Обратите внимание — здесь развевается российских флаг. А это значит, все прифронтовые села в этом районе Харьковской области под надежной защитой.