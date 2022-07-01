В Луганске почти достроили новый многофункциональный инфекционный медцентр

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Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он также рассказал, как будут лечить в новом медучреждении в ЛНР.

С нуля и в крайне сжатые сроки! В Луганске почти готов новый многофункциональный инфекционный медицинский центр. Здание построили почти наполовину. Сейчас идет подключение к коммуникациям.

Клинику хотят открыть уже в ноябре. Чтобы осуществить проект, к строительству привлекли специалистов из России. Ход работ проинспектировал замминистра обороны Тимур Иванов.

«Инфекционный госпиталь предназначен для лечения не только ковидных больных, но и для всех типов инфекций. 200 койкомест, из них 20 реанимационных. Полностью оснащенные медицинские боксы. Современное оборудование, будет отдельная диагностика. Мы специально предусмотрели по просьбе наших коллег две операционных, ранее была одна операционная. Они будут позволять более оперативно лечить и оперировать больных», — рассказал замглавы Минобороны РФ.

Сейчас Минздрав ЛНР подбирает медперсонал и решает, какую медицинскую технику закупить для новой больницы.