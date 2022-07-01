Киссинджер перечислил сценарии разрешения конфликта на Украине

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По его словам, в зависимости от сценария, роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что ситуация на Украине может решиться тремя способами. В итоге роль НАТО в Европе может либо укрепиться, либо ослабнуть. Об этом он заявил в интервью The Spectator.

«Основная концепция такова: есть три возможных исхода, все три из них все еще в какой-то степени открыты к реализации», — сказал он.

По словам американского миротворца, первый сценарий заключается в следующем: если Россия останется там, где находится сейчас, она займет 20% Украины, большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также землю вдоль Черного моря. В таком случае это будет победа России, а роль Североатлантического альянса станет не такой решающей, как раньше.

В США призвали Зеленского отдать России часть территорий Украины

Второй сценарий — попытка вытеснения России с территории, которая стала ее еще до спецоперации, включая Крым. Тогда возникнет вопрос о военном конфликте Запада с РФ. Третий вариант заключается в том, что Россия территориально вернется к состоянию до 24 февраля. В этом случае Украина будет в дальнейшем тесно связана к НАТО.

Специальная военная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. До этого ситуация в регионе резко обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ЛНР и ДНР обратились за помощью к РФ. Президент страны Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, после чего объявил об оказании им военной поддержки на фоне отказа Киева от мирного урегулирования.

Как писал 5-tv.ru, ранее Генри Киссинджер призвал Запад учитывать национальные интересы России при обсуждении ситуации вокруг Украины.