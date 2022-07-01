Из Херсона в Крым отправился первый пассажирский автобус за восемь лет

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

Запуск пассажирских поездов в Мелитополь и Херсон планировали пустить с 1 июля, но отложили.

Добраться до Крыма теперь можно по суше! Между полуостровом, Херсоном и Запорожьем открыли автобусное сообщение — впервые за восемь лет. Автобусы будут ходить ежедневно из Симферополя в Херсон, Мелитополь Бердянск и обратно.

Вместе с тем стало известно о переносе запуска пассажирских поездов в Мелитополь и Херсон. Составы планировали пустить тоже с 1 июля.

Как пояснили власти полуострова, работы по обеспечению безопасности на железной дороге пока не завершены. О точных сроках обещают сообщить позднее.