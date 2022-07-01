Из всех орудий! Военкор «Известий» показал, как бойцы ДНР давят ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

Самое горячее место на фронте сейчас — направление к Пескам и Авдеевке. Александр Сафиуллин снял репортаж на передовой — в километре от позиций противника.

Постоянно менять огневую позицию приходится и бойцам ДНР. Направление к Пескам и Авдеевке сейчас — самое горячее место на фронте. Расстояние до позиций противника — примерно километр. Для контроля за передвижениями ВСУ часто запускают беспилотники, поэтому плотность огня здесь очень велика. Военкор «Известий» Александр Сафиуллин побывал в окопах Народной милиции.

Ловко ныряем в блиндаж вместе с бойцом с позывным «Огонь». За четыре месяца спецоперации он научился делать это мастерски. А еще запомнил расположение позиций ВСУ за горизонтом.

«У нас есть ориентиры, где они находятся. Есть другие точки, есть глаза, которые наблюдают с верхних точек», — рассказал военнослужащий.

На этом направлении, а впереди Пески и Авдеевка, основная сложность для бойцов ДНР — круглосуточно быть на чеку. Постоянно. Каждую минуту. Противник не дремлет.

«Пески, перед ними идет большой слой „зеленки“ (растительности — Прим. ред.), заброшенные дома — они там сделали себе блиндажи и ведут огонь из разных точек», — добавил боец

Сначала пулемет, после в ход идет зенитная установка, а дальше БТР. Со стороны ДНР — ответ без церемоний, огонь на подавление с позиций. После — помощь от артиллерии союзных сил. И наступает тишина…

Пока мы общались с бойцами в окопах, на горизонте вновь заметили движение.

«Бойцы приготовились, будут прочесывать „зеленку“, будут отпугивать противника, который в этот раз забрел слишком далеко. Услышав огонь, он должен будет отойти на какую-то дистанцию. Таким образом несколько раз за день приходится делать», — рассказал под звуки стрельбы Александр Сафиуллин.

После — вновь затишье и ожидание. Что дальше: нужно ли вызывать поддержку дополнительных сил или на этом столкновение закончится? Вот таким образом, присев, ждем реакции на наши действия. Вслед за автоматами начали работать минометы, такая борьба идет сейчас — из всех возможных орудий. Ответа не последовало, можно выбраться из укрытия. Подойти к линии уже с другой стороны.

Расстояние до противника — километр. На этой дистанции националисты часто наблюдают за бойцами ДНР с помощью беспилотников.

«Если засекли, то начинают стрелять из минометов или даже тяжелой артиллерии. Серьезные сидят, натасканные другими спецслужбами. И наемники, похоже. Все там», — рассказал военнослужащий.

Через линию фронта формирования ВСУ пытаются просочиться группами по десять человек. Основная задача — зайти в город и сменить одежду. Потом уже у всех свои цели. Но дальше позиций бойцов ДНР противник еще не пробирался. Как мы убедились лично, им даже на полкилометра к линии подойти не дают.