Видео: ВС РФ разнесли из «Ураганов» технику и командный пункт ВСУ

Опубликовано видео уничтожения из «Ураганов» техники и командного пункта ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Огонь по объектам националистов участники спецоперации по защите Донбасса корректировали с помощью беспилотников «Орлан-10».

Несколько укрепленных позиций ВСУ уничтожили российские артиллеристы на передовой. В том числе командный пункт и военную технику. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов современной РСЗО «Ураган».

«После выполнения боевой задачи, расчетом боевой машины у противников не остается ни одного шанса для сохранения личного состава, укреплений, вооружений и военной техники», — рассказал Константин, начальник расчета РСЗО «Ураган».

Огонь корректировали при помощи беспилотников «Орлан-10». В Минобороны отметили, что при поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету отводится не более пяти минут.

«Ураган» позволяет гарантировано уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. А отстрелявшись, военные сразу меняют огневую позицию.