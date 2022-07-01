Журналист объяснил худобу Аллы Пугачевой наличием серьезной болезни: «Как Кощей»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Примадонна давно не была такой стройной, как сейчас. Причиной этого могут быть проблемы со здоровьем.

Журналист Денис Сорокин заявил, что беспокоится за здоровье примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Он заметил, что певица сильно похудела и изменилась. Об этом пишет издание Blitz.center.

Журналист считает, что эти изменения могут быть следствием какого-то серьезного заболевания. Сорокин указал на то, что Пугачева сейчас находится в Израиле, где расположена ее любимая клиника.

«Смотрю фото и думаю: может, и правда у нее какой-то серьезный диагноз. Она прям очень тощая, как Кощей Бессмертный стала», — отметил Сорокин.

Журналист добавил, что Примадонна никогда не была такой стройной. Напротив, она всегда была «пышечкой», считает он.

Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Она заявила, что планирует вернуться в Россию к 1 сентября. Однако из-за ее супруга, осудившего политику России и ее граждан, многие отвернулись от звездной семьи и не ждут ее на родине.

Ранее популярный блогер Лена Миро прокомментировала молчание уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой на тему специальной военной операции России по защите Донбасса. По ее словам, певица демонстрирует слабость или осторожность из-за некомпетентности.