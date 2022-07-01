Звезда «Сватов» Королева рассказала о своем общении с оскандалившейся Кошмал

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Актриса рассказала, как сейчас общаются участвовавшие в съемках популярного сериала россияне и украинцы.

Звезда сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, что продолжает общаться со своей экранной дочерью Анной Кошмал. Об этом пишет Solenka.info.

Артистка отметила, что несмотря на угрозы и оскорбления в соцсетях из-за поддержки специальной военной операции на Украине, россияне и украинцы, которые принимали участие в съемках «Сватов», не враждуют друг с другом и в сложившейся ситуации продолжают общаться без оскорблений и обвинений.

Так, актриса рассказала, что недавно общались с Кошмал и режиссером сериала Андреем Яковлевым.

«Они сейчас находятся на Украине, и они в шоке. Слава богу, мы сумели сохранить человеческие отношения, и продолжаем общаться», — сказала Королева.

Актриса Анна Кошмал ранее оказалась в центре скандала в России. Заработавшая в России деньги и славу артистка теперь живет на Украине и призывает публику поддерживать Киев, который в течение восьми лет подвергал геноциду жителей Донбасса. Из-за этого ее начали активно осуждать в соцсетях. Пристает Кошмал и к бывшим коллегам.

Так, ранее 5-tv.ru писал, что актриса терроризирует Федора Добронравова в соцсетях из-за ситуации на Украине. Кстати, он сам и Инна Королева поддержали спецоперацию.

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