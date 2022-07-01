NYP: Макрон пытался «образумить спятившего» Байдена в желании обойтись без нефти РФ

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Макрон считает, что производители нефти Персидского залива близки к максимальным мощностям и вряд ли смогут помочь Байдену.

Обозреватель New York Post Стивен Хейворд заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон пытался переубедить «спятившего американского президента» Джо Байдена в его плане ограничить импорт российской нефти.

«На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера», — пишет журналист.

Он отметил, что незадолго до визита американского лидера в Саудовскую Аравию, где он пытался добиться увеличения добычи нефти, к нему обращался Макрон. Французский лидер сообщил американскому коллеге, что страны Персидского залива уже используют практически все мощности и не смогут помочь Штатам, даже если бы хотели.

Обратный эффект: в США пожаловались на последствия введенных против РФ санкций

Евросоюз и США уже признали, что полный отказ от российской нефти для мира невозможен. Немецкое издание Junge Welt написало, что отказ от нефти из РФ ставит под угрозу исчезновения тысячи рабочих мест Германии. Так же считает и член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре. По его словам, нефтяное эмбарго будет губительным для немецкой экономики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон бегал за Байденом на саммите G7 c вопросами про российскую нефть.