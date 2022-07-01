Звезда «Дома-2» Колисниченко три месяца не живет с сыном: «Человек меня кинул!»

Фото, видео: Instagram* / kolisnichenko_life

Знаменитость купила квартиру после развода, однако наладить быт в новом семейном гнездышке не получается.

Звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко пожаловалась в своем личном блоге на то, что ее обманули с ремонтом. Она вот уже три месяца не живет с сыном.

Колисниченко после расставания с супругом переехала вместе с сыном в Санкт-Петербург, где вскоре купила квартиру. Она наняла рабочих, чтобы ей сделали ремонт, и на днях пошла оценить результаты.

Знаменитости обещали, что все уже скоро будет закончено, однако изменений в своем жилище и строителей она на месте не обнаружила. Колисниченко надеялась, что хоть что-то будет сделано, но все осталось практически в первоначальном варианте.

«Знаете мне очень обидно, что три месяца я живу не вместе с сыном из-за ремонта, обещаний Альбины. Три месяца я верила человеку, который по итогу меня кинул! Обидно, что потрачены деньги, время», — посетовала Екатерина.

Колисниченко заплатила за ремонт 200 тысяч рублей, а также сделала студии ремонта рекламу в социальных сетях. Теперь она считает себя обманутой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Колисниченко развелась со своим мужем.

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