Платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег заработала в России

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Банки должны относить своих клиентов к одной из трех групп риска в зависимости от того, имеют ли операции признаки отмывания денег.

В России начала работать платформа Центробанка по борьбе с отмыванием денег под названием «Знай своего клиента». Норма закона вступила в силу с 1 июля.

Документ о создании этого сервиса на базе ЦБ подписали еще в конце прошлого года. С его помощью банки смогут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

Весной стало известно, что Центробанк начал подключать к платформе все банки в пилотном режиме, чтобы не было технических проблем при запуске.

Работа платформы будет проводиться по принципу светофора: зеленый цвет предназначен для клиентов, которые не вызывают подозрений, желтый — для бизнеса с требующими проверки факторами риска, а красный — для тех, кто с большей вероятностью вовлечен в сомнительные операции.

В регуляторе ожидают, что запуск платформы снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки. Тогда финансовые организации смогут сфокусироваться на работе с рисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1%.

Как ранее писал 5-tv.ru, 30 июня Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до одного миллиона долларов в месяц. Переводы можно будет осуществлять и в других валютах, но сумма должна быть эквивалентна указанному лимиту.