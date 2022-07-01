Время открытий: китайский совет дня на пятницу, 1 июля

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Сегодня можно смело обращаться за поддержкой, если она вам необходима.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 1 июля?

Пятница — хороший день как для работы, так и для развлечений. Доделывайте то, что не успели в четверг и с чистой душой отправляйтесь веселиться по поводу выходных, лета, солнца и счастливого будущего.

Помимо тусовок с друзьями, день особенно хорош для выхода на новую работу, свадеб и начала обучения. Энергии пятницы также располагают к получению помощи. Если вам необходима моральная или материальная поддержка, обращайтесь за ней именно в этот день.

Из предупреждений — ограничьте в пятницу алкоголь и тяжелую еду. Вместо сидения за столами — больше движения, воздуха и солнца.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.