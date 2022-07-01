«Врачи здорово напугали»: Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем
Сергей Жуков назвал причиной резкого сокращения концертов проблемы со здоровьем
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
В трудный период жизни певца поддерживали семья, друзья и поклонники.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, что несколько лет назад у него было три операции, после которых многие вещи пришлось учиться делать заново. Об этом пишет MSK1.RU.
«Проблемы со здоровьем я привык переносить на ногах, но в этот раз врачи меня здорово напугали. Я стал выступать вдвое реже, отказался от многих концертов, бросил пить и курить. Понял, что, однажды рискнув своим здоровьем, я могу лишиться всего, что у меня есть», — сказал артист.
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Сергей добавил, что во время лечения сократил гастрольный график. Тогда он давал максимум восемь концертов в месяц. В то непростое время его поддерживали жена, друзья, родные и поклонники. Поклонники писали, что молятся за здоровье Жукова. Музыкант указал, что после этого его состояние резко улучшилось.
Как ранее писал 5-tv.ru, во время «Алых парусов» в Санкт-Петербурге Сергей Жуков исполнил популярные треки «Крошка моя» и «18 мне уже».