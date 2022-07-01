ВСУ взорвали хранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить ВС России

ВСУ взорвали хранилище в Зеленодольске с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Украинские боевики заранее вывезли все запасы зерновых из здания, после чего его уничтожили.

Вооруженные силы Украины подорвали хранилище зерна в Зеленодольске Днепропетровской области для того, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

«В Зеленодольске Днепропетровской области ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что националисты заранее вывезли из хранилища все запасы зерновых, после чего его взорвали. Также подчеркивается, что российские военнослужащие в рамках спецоперации по защите жителей Донбасса наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

Как писал ранее 5-tv.ru, 29 июня треть группировки ВСУ сдалась в плен под городом Лисичанск в ЛНР.