Анапа подверглась нашествию божьих коровок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Аномальное количество насекомых в любимом у туристов городе в Краснодарском крае вызывает беспокойство. Разъяснить происходящее поспешили экологи.

Анапа сейчас может претендовать на мировую столицу божьих коровок. Эти безобидные жучки устроили настоящее нашествие на черноморское побережье.

Жители снимают их на видео везде — в парках, на набережной и даже у себя дома.

По словам экологов, переживать не нужно, все в порядке. Просто в этом году в Анапе очень много тли, а именно ею и питаются божьи коровки.