Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками нефти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tang Lu; 5-tv.ru

Островное государство переживает острый экономический кризис на фоне падения туристического потока из-за пандемии коронавируса. Все запасы бензина и дизеля закончились.

Шри-Ланка просит Россию помочь с поставками топлива. Об этом пишет местное издание Daily Mirror. Государство исчерпало все запасы бензина и дизеля и сейчас переживает острый экономический кризис.

Людям не хватает продуктов. А в связи с коронавирусными ограничениями туристический поток значительно ослаб. В результате на Шри-Ланке возник дефицит валюты.

Страна перестала платить по долгам. Многие международные компании внесли ее в черный список.