Моргенштерн* объявил о возвращении в Россию
Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев
Рэпер призвал поклонников собраться его московском ресторане.
Рэпер Алишер Моргенштерн* объявил о своем возвращении в Россию. Скриншот с электронным авиабилетом он выложил в своем Telegram-канале.
Если верить публикации, то уже 1 июля скандальный исполнитель будет в Москве. Моргенштерн призвал поклонников прийти в его столичный ресторан, хотя ранее объявлял о его закрытии.
«Бронируйте столики <…> Кажется, что-то будет», — отметил он.
Как напоминает URA.RU, Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. Незадолго до этого глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. За несколько месяцев рэпер побывал в Дубае, затем перебрался в Израиль, а позже добрался до Чехии. В этот же период он развелся с женой Диларой. Причиной она назвала измены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерна заметили в Чехии вместе с его бывшей супругой.
* — признан в России иноагентом,