Загадочное письмо от Зеленского: стали известны детали разговора Путина и Дидодо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Российский лидер принял в Кремле индонезийского коллегу. Часть разговора прошла за закрытыми дверями, но кое-какие выводы о его содержании можно сделать.

Продовольственный кризис в мире сегодня стал одной из главных тем переговоров в Кремле. Своего гостя — президента Индонезии — российский лидер заверил в готовности поставить на глобальный рынок около 50 миллионов тонн зерновых. Владимир Путин обратил внимание, что проблема вокруг украинских запасов явно раздута — они не составляют и 5% процентов от общемирового резерва. Обозреватель «Известий» Георгий Гривенный продолжит.

Президент Индонезии сразу после приветственного рукопожатия с Владимиром Путиным в представительском кабинете Кремля переходит к самому насущному вопросу: 270 миллионов граждан Индонезии надо чем-то кормить. Эта страна — один из крупнейших в мире импортеров российских удобрений и зерновых культур, выращенных на полях как нашей страны, так и Украины.

Владимир Путин коллегу заверяет: Россия останется надежным поставщиком, даже несмотря на санкционное давление и попытки морской блокады наших поставок.

«В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 миллионов тонн зерновых. В этом году готовы поставить 50 миллионов тонн. Что касается украинской пшеницы, то по данным Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы. По нашим данным, где-то пять миллионов тонн. Этого примерно 2,5% от мирового рынка. Мы не препятствуем вывозу украинской пшеницы. Украинские власти сами заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме того, есть другие пути вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию, порт Азовского моря», — сказал президент РФ.

Джоко Видодо явно обеспокоен вопросами продовольственных поставок и по личным мотивам. Нынешний президент вырос в бедной семье, которой порой приходилось голодать. Когда он пошел в политику, то сделал борьбу с голодом одним из основных пунктов своей политической программы. Но есть и голод информационный, Видодо почему-то уверен, что наши удобрения и пшеница под западными санкциями,

«Господин президент, в портах нет безопасности, перевозки продовольствия и удобрения под санкциями», — сказал индонезийский лидер.

Но Путин его поправляет: есть иезуитская поведение западных стран — издевательство похуже санкций.

«Под санкции попали владельцы наших компаний и даже члены их семей. То есть формально не ввели санкции против некоторых продуктов, но создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало значительно сложнее», — отметил российский лидер.

Президент России еще раз отмечает: корни нынешней мировой экономической турбулентности выросли еще в пандемию. И нынешний рост инфляции, цен на газ, бензин и дизтопливо, скачущие цифры в квитанциях за коммунальные услуги в Европе и США — прямое следствие долгой и непродуманной политики Запада. Который теперь, с одной стороны, пытается все свалить на Россию и лично на Путина, а с другой, пытается «подчистить» все запасы продовольствия на мировых рынках.

«Раньше США поставляли на мировой рынок больше продовольствия, чем покупали. А теперь они денег напечатали, раздали и за эти доллары скупают продовольствие. Цены выросли и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении в этой связи. Сейчас нужно предпринимать какие-то действия, чтобы ситуация не стала трагической», — сказал Владимир Путин.

Накануне индонезийский лидер занимался — в прямом смысле — челночной дипломатией. После участия в саммите «Большой семерки» он прибыл в Варшаву, откуда на поезде отправился в Киев. Там он поговорил с Зеленским и снова на поезде уехал в Варшаву. Сел в самолет и больше шести часов окольными путями (через Балтику) добирался до Москвы.

Помимо хлеба насущного, ведь Индонезия является одним из крупнейших импортеров украинской пшеницы, ситуацию в этой стране президенты России и Индонезии в ходе закрытых переговоров обсудили и в другом аспекте — в свете продолжающейся спецоперации по освобождению Донбасса. Ведь накануне Джоко Видодо был как раз в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским. Оказалось, что у него с собой было что-то важное.

«Я привез письмо от Зеленского и могу попробовать наладить диалог лидеров двух стран», — сообщил президент Индонезии.

Впрочем, Владимир Путин о содержании полученного послания и своей реакции на него рассказывать не стал. Сообщил только, что и ему было что сказать господину Видодо.

«Я подробно проинформировал господина президента о ситуации, которая складывается на украинском направлении», — сказал российский лидер.

На этом встреча Путина и Видодо завершилась, но не исключено, что они еще раз в этом году смогут увидеться лично еще раз. В ноябре на индонезийском острове Бали пройдет саммит «Двадцатки». Индонезия в нем будет председательствовать, а президент России, возможно, станет одним из гостей. Впрочем, загадывать на столь дальнюю перспективу пока рано.