Владимир Путин: Запад цинично использует украинцев для сдерживания России

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Российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки и обратился ко всем ее сотрудникам с речью. Он призвал их не выдавать желаемое за действительное, как это делают западные лидеры.

Владимир Путин сегодня побывал в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) в Москве. Повод весомый — столетие отечественной нелегальной разведки.

Президент возложил цветы к монументу «Отечество, доблесть, честь», а затем, обращаясь ко всем сотрудникам СВР, отметил, что при анализе международных процессов надо опираться на информацию из различных надежных источников. И не выдавать желаемое за действительное, как это делает коллективный Запад, поверивший в свою избранность и попирающий права всех остальных — подчеркнул президент.

«Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — и миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках „сдержать“ Россию. Кстати говоря, что такое „сдержать“? Просто не дать нам развиваться нужными нам темпами и на нужной нам основе традиционных ценностей. В этом и заключается „сдерживание“. Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — сообщил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ответил на самые острые вопросы журналистов о противостоянии РФ и Запада