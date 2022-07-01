Вернувшиеся из украинского плена российские военные дали первые комментарии

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Многих из освобожденных участников спецоперации РФ по защите Донбасса националисты подвергали пыткам, кого-то успели отдать под суд. К счастью, теперь наши парни дома и уже связались с родными.

Минобороны России сегодня опубликовало видео с солдатами, которых накануне освободили из украинского плена. Взаимный обмен состоялся по прямому указанию Владимира Путина. Стороны вернули по 144 военнослужащих.

Большинство защитников Донбасса ранены, им оказывается медпомощь. Это и россияне, и граждане народных республик. Многих пытали в плену, а некоторых успели отдать под суд. Поэтому своему возвращению на родину они очень рады и уже успели сообщить радостную новость родным.

«Дома я буду дня через два-три. Да все нормально уже, зай, все хорошо. Слава богу, обмен уже состоялся», — рассказал возлюбленной по телефону военнослужащий по имени Сергей.

«Спасибо вам огромное, что вытащили нас всех. Матери позвонил, она обрадовалась, сказала, что постарается приехать», — поблагодарил Кирилл.

«Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом (организации обмена — Прим. ред.) участие. Главное, что наше начальство все правильно сделало. Мы там долго не стояли — сразу по машинам, хоп, машина уехала», — раскрыл подробности обмена Виктор.

В ДНР уже заявили, что будут обращаться в международные организации в связи с пытками, которым подвергались граждане республики в украинском плену. Это был крупнейший обмен пленными с начала военной операции на Украине Причем, как подчеркивает глава Донецкой народной республики, переданные Киеву украинцы не были замешаны в военных преступлениях.

Всего, по данным нашего Минобороны, к этому моменту захвачены или сами сдались в плен более шести тысяч украинских военнослужащих.

Сегодня ведомство также сообщило, что российские подразделения в качестве жеста доброй воли покинули остров Змеиный после выполнения там поставленных задач. Таким образом Москва показывает, что не препятствует вывозу сельхозпродукции из Украины. Теперь ход за Киевом, который не реагирует на просьбы разминировать побережье Черного моря. Но пока Украина лишь объявила, что намерена вновь занять Змеиный.