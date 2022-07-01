Возьмут совсем скоро! Кадры штурма Лисичанска с помощью «российской военной кувалды»

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Военкор «Известий» Денис Кулага показал, как участники спецоперации выбивают измотанных националистов из их последнего форпоста в ЛНР. На брошенных позициях ВСУ он также сделал интересные находки.

Лисичанск стал последним форпостом украинских сил в Луганской народной республике. Его уже наполовину контролируют союзные подразделения России и ЛНР. Они форсировали реку Северский Донец и закрепились на северо-востоке.

О том, что дни ВСУ в Лисичанске сочтены, заговорили даже западные СМИ. Корреспондент Sky News рассказал, что измотанные украинские войска отступают под напором «российской военной кувалды». С передовой подробности расскажет военкор «Известий» Денис Кулага — почти кувалда.

В прямом смысле слова полями и огородами добираемся к окрестностям Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Вот, соответственно, его трубы, поднимается густой черный дым сразу на нескольких точках. Это говорит о том, что там сейчас завязался ожесточенный бой. В принципе, мы его и слышим. Идет танковый бой. С одной стороны давят подразделения ЛНР и России, а вот там, за бугром, уже стоят танки Украины.

Основная часть завода под контролем России и ЛНР. Но туда не подойти, всю территорию с высокой частотой обстреливают украинские гранатометчики и артиллерия. Выявленные огневые точки ВСУ тут же уничтожают наши РСЗО. После того как танки и реактивные системы залпового огня расчистили путь, выдвигается пехота.

Техника выходит на боевые рубежи, причем ни как обычно большими колоннами, а, наоборот, мелкими группами. Преимущественно это боевая машина десанта, либо БТР. А дальше машины разъезжаются. И что важно, все это происходит под несмолкающие удары артиллерии. Причем с двух сторон.

Под прикрытием брони боевой машины десанта выходим на отбитые позиции ВСУ. Вокруг — тела погибших военнослужащих Украины и западные образцы вооружения. Здесь же находим сухпайки: канадские, украинские и испанские.

Тем временем танковый бой затянулся — идет больше часа. Под огнем артиллерии Украины оказался частный сектор — пригород Лисичанска.

«Потихоньку подобрались к месту, куда минут пять назад упал снаряд. Вот здесь еще все догорает. А вот и воронка. Но никого не задело. А вот и удивительная картина: проезжает БТР, рядом лежат две брошенные коровы», — показал Денис Кулага.

На глазах у животных слезы. Хозяева покинули зону боевых действий. Здесь снаряд попал в крышу кухни. Жителям пришлось бежать.

«Видно, что люди в спешке собирались. Взяли, судя по всему, только самое необходимое. Здесь даже осталась одна из главных ценностей для местной локации — компьютер. Никто его с собой не забирал», — добавил военкор.

Вернуться сюда местные жители смогут только после полного освобождения Лисичанска. Только тогда здесь будет безопасно. И судя по интенсивным боям, город возьмут в ближайшие дни.