Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency Press Offic

На недавнем саммите НАТО украинский президент призвал альянс «вступить в открытый конфликт с Россией». Это заставляет усомниться в его адекватности, отметили в Германии.

Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума». Усомниться в его адекватности заставляет требование к Западу усилить эскалацию, написал он в статье для Nachdenkseiten.

Виммер указал на то, что на недавнем саммите НАТО украинский лидер призвал альянс «вступить в открытый конфликт с Россией».

«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что „тучи сгущаются“» — пишет политик.

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Виммер считает, что всем «воинствующим державам» стоило бы приложить усилия для достижения консенсуса между Россией и Украиной мирным путем. Такая возможность была на встрече в Мадриде, но ей никто не воспользовался, отметил экс-сотрудник Минобороны ФРГ. По его словам, такая ситуация «соответствует западным интересам и планам.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Индонезии передал российскому лидеру Владимиру Путину послание Зеленского.