Дожал: Аврора согласилась выйти замуж за Треймана после 18 лет совместной жизни

Аврора согласилась выйти замуж за Треймана после 18 лет совместной жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая много лет называла возлюбленного своим супругом, но официально они не были расписаны.

Телеведущая Аврора рассказала, что официально расписалась со своим гражданским мужем Алексеем Трейманом, с которым они уже вместе 18 лет. Об этом пишет StarHit.ru.

По словам теледивы, возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, как только у них начались отношения. Однако знаменитость все время откладывала.

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«И вот год назад Алексей внезапно говорит: „Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили все“. И мы тут же подали заявление через Госуслуги — так удобно оказалось», — рассказала Аврора.

В итоге пара расписалась. Они не стали устраивать пышное торжество и решили отметить все тихо, по-семейному. Свидетелем была их общая дочь.

Сейчас 48-летняя Аврора очень счастлива. По ее словам, в 50-летнем муже сочетается все, что ей необходимо: он заботливый супруг, любящий отец, добытчик, любовник, оппонент и просто друг.

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