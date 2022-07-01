Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин энерджи» в собственность РФ

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Документ был утвержден президентом РФ из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций.

Правительство РФ заявило о создании организации, которая станет обладателем прав и обязанностей компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что власти страны при этом не возьмут на себя управление учрежденным обществом.

Данный указ действует в рамках специальных экономических мер — ответа России на действия ряда недружественных стран и международных организаций. Он продолжает политику адаптации Москвы к условиям беспрецедентного внешнего давления со стороны Запада, а также нивелирует риск возникновения ЧС природного и техногенного характера.

«ООО создается в порядке, установленном правительством РФ. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества», — сказано в документе.

Отмечается, что «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность России, так как государство взяло на себя финансирование проекта. Одновременно компанию передадут в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалин-2». Указ также поясняет, что иностранные граждане и организации нарушают действующие соглашения по данному проекту, тем самым создавая угрозу национальным интересам и экономической безопасности РФ.

Споры по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-2» будет вести Арбитражный суд Москвы. Все сотрудники нынешнего оператора проекта будут переведены на работу в новой структуре, а иностранные акционеры смогут получить средства от продажи его доли через специальный счет за вычетом нанесенного ущерба.

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