Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала новости о переходе в сборную США и замужестве

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Фигуристка выступила с обращением по поводу своей личной и спортивной жизни.

Дочь Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис опровергла слухи о том, что собирается выступать за сборную США. Об этом пишет StarHit.ru.

Она рассказала, что находится Соединенных Штатах только для того, чтобы получить дополнительный опыт.

«В фигурном катании во всем мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведенными правилами», — сказала Дэвис.

Также девушка прокомментировала слухи о ее браке с партнером по фигурному катанию Глебом Смолкиным. На днях появилась информация, что они поженились в марте в США. Диана заявила, что они со Смолкиным стараются оберегать свою личную жизнь и надеются на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дэвис вышла замуж за Смолкина в США. Пара поехала отдыхать к морю и пока не прокомментировала событие.