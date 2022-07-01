«Скользкий червячок»: Погребняк осудила Барских за критику Тодоренко

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Знаменитость обвинила украинского артиста в лицемерии. Кроме того, она заявила, что тот сбежал в США и уже не вернется на родину.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария прокомментировала критику Макса Барских в адрес телеведущей Регины Тодоренко. Он обвинил ее в отсутствии патриотизма по отношению к родной стране — Украине. Об этом пишет StarHit.ru.

Погребняк обвинила Барских в лицемерии и заявила, что тот сбежал навсегда в США, и уже не вернется на Украину.

«Теперь раздает интервью и рассуждает, кто как поступать должен. Такой мелочный, скользкий червячок, даже беременную Регину Тодоренко цепляет, уж помолчал бы», — сказала она.

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Как ранее писал 5-tv.ru, Барских не устроило, что Тодоренко не поддержала украинцев, чем вызвала ненависть со стороны коллег-земляков. Певец отметил, что она его разочаровала.