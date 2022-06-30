Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Российский дипломат заявила, что высылка Болгарией 70 сотрудников дипмиссии РФ не останется без последствий.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила в эфире болгарского телевидения о возможности разрыва дипломатических отношений из-за массовой высылки российских дипломатов.

Она отметила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Митрофанова добавила, что тесно контактирует с Москвой, которая «примет очень решительные меры».

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — сказала дипломат.

Во вторник, 28 июня, премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность в качестве прикрытия.

Как ранее писал 5-tv.ru, Петков заявил, что решение выслать российских дипломатов было принято на основе нескольких отчетов агентства нацбезопасности, а также доклада МИД Болгарии.