Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за реплики Джонсона о Путине

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Представителю Великобритании указали на оскорбительное поведение ее руководителей.

Министерство иностранных дел России вызвало британского посла, чтобы обсудить неподобающие высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дебора Броннерт была вызвана в МИД, чтобы выразить ей протест в связи с последним высказыванием премьер-министра ее страны.

«Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — заявили в МИДе.

Речь идет об откровенно невежественном и хамском поведении Бориса Джонсона. Премьер-министр Британии в одном из своих последних выступлений назвал Владимира Путина "примером токсичной маскулинности" и сказал, что якобы ситуация в мире была бы лучше, если во главе РФ стояла женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Песков иронично отреагировал на высказывание Джонсона о Путине.