Вот это дал: Михаил Башкатов рассказал о рождении долгожданной дочки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У звезды «Даешь молодежь!» и его супруги уже есть трое сыновей. Пара до последнего не узнавала пол четвертого ребенка, чтобы в этот раз на свет появилась девочка.

О рождении долгожданной дочери рассказал герой сериала «Даешь молодежь!» актер Михаил Башкатов.

У Михаила и его супруги Екатерины уже есть трое сыновей. При этом артист мечтал о дочери, и в мае это желание сбылось. Пара до последнего отказывалась узнавать пол ребенка, потому что верила: сохранение тайны до родов поможет появиться на свет именно девочке.

«Дочке выбрали имя — Тея. Интересно то, что до рождения ребенка мы в этот раз решили не узнавать пол. Подумали, вдруг, если не будем знать, родится девочка», — говорит Башкатов.

По его словам, сюрприз настиг супругов при родах. Михаил присутствовал во время рождения ребенка и всячески поддерживал жену. Артист также назвал другие варианты потенциальных имен.

«У нас было несколько вариантов имен, в том числе Марфа и Тея. Когда она родилась, мы решили, что это не Марфа. Оставалась Тея!» — поделился актер.

Михаил добавил, что несмотря на прибавление в семье, он продолжает активно работать. Уже в июле запланированы премьеры сразу нескольких спектаклей, пишет StarHit.

«У меня насыщенная личная и профессиональная жизнь, мне есть чем заняться», — резюмировал Башкатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Башкатов снова станет папой.