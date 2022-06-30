Путин собирается выступить с речью о ситуации в мире
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Глава РФ выступил с речью в штаб-квартире внешней разведки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость проанализировать общемировую ситуацию. Глава страны намерен посвятить этой теме одно из своих предстоящих выступлений.
«Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире) одно из своих следующих выступлений», — отметил Владимир Путин, выступая в штаб-квартире внешней разведки РФ.
Утром в четверг, 30 июня, Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском саммите. Для российского лидера была выделена машина необычной для Туркменистана расцветки — черной. Причину цвета авто, встречавшего Владимира Путина, объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что саммит стран «Большой семерки», прошедший в Баварии, был назван европейскими изданиями самым провальным за последние годы.