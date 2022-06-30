Филипп Киркоров навсегда отказался от вещей бренда Dolce & Gabbana

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Король отечественной эстрады в течение многих лет был поклонником итальянского дома моды, однако его последние поступки иностранной компании возмутили его до глубины души.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров навсегда отказался от вещей итальянского дома моды Dolce & Gabbana.

«Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — цитирует певца Super.ru.

Известно, что Киркоров являлся поклонником бренда долгие годы. Поп-король лично бывал на итальянских показах Dolce & Gabbana, принимая поздравления с днем рождения от Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Возможно, вся соль заключается в посте модного дома в социальных сетях. Запись была сделана в мае 2021 года. На ней целовались две женщины, одетые в брендовые вещи. Российским гособвинителем была обнаружена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Также в посте была найдена информация, отрицающая ценность семьи. По данному факту в суд был направлен административный иск, цель которого запретить распространение кадров на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Филипп Киркоров поздравил сына с десятилетием.