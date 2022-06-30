Избранница Прохора Шаляпина пережила клиническую смерть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

На момент случившегося Ольга Сан активно пробивала себе дорогу на телевидение, но, видимо, ее отвела сама судьба.

Пережила клиническую смерть новая пассия певца Прохора Шаляпина Ольга Сан. Полгода он горевал по предыдущей супруге Татьяне Дэвис, а теперь решил двигаться дальше.

Сама Ольга отказалась комментировать произошедшее.

«У меня также была клиническая смерть. Боюсь вспоминать. На данный момент не готова говорить на эту тему», — сказала она в рамках YouTube-шоу «Music Box Gold».

До этого Сан пережила несколько автомобильных аварий, последствия одной из которых сильно отразились на ее здоровье. Несчастья выпали ей на момент кастинга шоу «Битва экстрасенсов». Тогда Ольга думала, что обладает магическими способностями. Кроме того, она хотела пробиться на телевидение, выступая экспертом в «Доме-2».

Возвращаясь к смерти бывшей жены Шаляпина Татьяны Дэвис: она заболела коронавирусом спустя несколько недель после бракосочетания со звездой. На момент госпитализации супруга видела его в последний раз, а затем скончалась, не выходя из состояния комы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин заранее продумал свои похороны.