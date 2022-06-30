Эксперты обсудили промежуточные итоги избирательной кампании 2022 года

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Ведущие аналитики, политологи и общественники приняли участие в круглом столе ЭИСИ.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подводит промежуточные итоги избирательной кампании 2022 года. В круглом столе принимают участие ведущие аналитики, политологи и общественники.

В единый день голосования 11 сентября жители 14 регионов выберут новых губернаторов. Эксперты обсудили, как можно охарактеризовать пул кандидатов и насколько существующее государственное устройство готово устоять в меняющихся геополитических и экономических условиях

«Мы видим, что наша система управления абсолютно справляется с вызовами. И важной частью этой системы управления являются выборы — текущие, очередные выборы в наших регионах в единый день голосования. Как бы кто не относился к этому, кто бы популистски не предлагал что-то отменить, что-то перенести, система тем и крепка. Если она эффективна, то там всегда все происходит по регламенту, по расписанию и вовремя», — заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств

Участники встречи отметили, что партии с разной степенью активности проявляют себя в этой избирательной кампании. К примеру, «Единая Россия» провела конференции во всех регионах, где в выборах будут участвовать их представители. Помимо этого, уже известны кандидаты от КПРФ и «Новых людей».