Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Военкор «Известий» показал кадры с боевой работой участников спецоперации, направленной на уничтожение националистов в укрепрайоне под поселком Новолуганское.

Военкор «Известий» увидел, как в Донбассе саперы готовят позиции для танкового батальона — обезвреживают мины, чтобы тяжелая техника могла выбить ВСУ из укрепрайона под поселком Новолуганское.

Работает так называемая «танковая карусель» — это когда снаряды выпускаются один за другим, с таким коротким промежутком времени, чтобы не дать противнику сориентироваться. Репортаж с передовой Валентина Трушнина.

«Боевая задача — разрушение позиций противника. Сейчас выйдут два „хобота“ (два танка), отработают „карусель“», — рассказал военнослужащий Народной милиции.

В Донбассе умеют давать подразделениям звучные названия. Экипажи отдельного танкового батальона «Дизель» поддерживает пехота батальона имени Архангела Михаила — покровителя воинов.

Прежде чем на позицию выходят танки, местность должны исследовать саперы и посмотреть, нет ли там противотанковых мин. В общем, обеспечить безопасный выход танков на позиции.

Этот укрепрайон противника под Новолуганском называется «Колбаса» — из-за формы «зеленки» на противоположном берегу Лугани. Почти как в песне «Где за лесом речка, за речкою фронт, а за фронтом враги»

Танковый огневой налет проводится в определенное время суток — когда солнце светит в глаза противнику. Работают машины парами.

«Мы свидетели так называемой „танковой карусели“, когда два танка бьют по очереди. Пока один заряжается, бьет второй и так далее. Это делается для того, чтобы интервалы между выстрелами были минимальные, чтобы там, на той стороне, противник не мог поднять головы», — объяснил военкор.

От нас до «колбасы» ровно три километра. Танки бьют прямой наводкой и взрывы на позициях ВСУ видны невооруженным глазом. «Зеленку» прочесывают снарядами всю — снизу вверх и сверху вниз.

Кстати, танки не совсем соответствуют названию батальона «Дизель». Это газотурбинные Т-80 с вертолетными двигателями. Зная, что потом времени не будет, мы до боя поговорили с танкистами о новых для них машинах.

«Машина — огонь! Что еще я могу о ней сказать? Высокая скорость, бесшумная, маневренная очень, отличная подвеска, снарядов больше намного», — похвалили танки военнослужащие.

Боекомплект выпущен полностью — 28 снарядов улетели в сторону противника. Танки покидают огневую позицию, и нам тоже пора.