Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российский лидер и его индонезийский коллега встретились в Москве и обсудили продовольственную безопасность.

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами <…> Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — подчеркнул Видодо.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, о чем идет речь в послании Владимира Зеленского, пишут «Известия».

Одной из центральных тем на встрече Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо стала продовольственная безопасность. Российский лидер заявил, что наша страна не вводила никаких ограничений на экспорт удобрений. То же самое касается и продовольствия.

www.globallookpress.com / STELLA; 5-tv.ru

Так он отреагировал на слова индонезийского лидера, выразившего надежду, что Россия «не продлит запрет на экспорт зерна, в том числе, пшеницы». Владимир Путин также заявил, что Россия не мешает вывозу украинского зерна.

«Мы не препятствуем вывозу украинской пшеницы. Украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Кроме того, есть другие пути вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию. ЕС и США ввели санкции против наших морских портов, против судов и страхования, что создает большие проблемы с поставками продовольствия и удобрений», — подробно объяснил глава российского государства.

Владимир Путин рассказал, что в прошлом году РФ поставила на мировой рынок свыше 40 миллионов тонн зерновых. А в этом году готова и больше, если не помешают санкции.

Что касается пшеницы, наша страна удерживает первое место по поставкам в мире. А количество зерна на Украине на мировые рынки никак не влияет.