Часами пытали током: первые кадры с освобожденными из плена военными ДНР

Освобожденные из украинского плена военные рассказали о пережитых пытках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Как отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, мужчины находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Появились кадры с военными, освобожденными из украинского плена усилиями российской армии. Мужчины рассказали о тех ужасных моментах, которые им пришлось пережить.

Как поделились мужчины, их содержали сразу в нескольких СИЗО — в Виннице, Николаеве, Запорожье. Один из военных рассказал, что полтора месяца его держали в одном из подвалов Киева.

Также военные рассказали о пытках, которые применяли к ним украинские боевики.

«Да, меня пытали. Четыре часа приблизительно, электрическим током», — рассказал один из них.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что в госпитале на данный момент находится 47 военных, с каждым из них была проведена встреча, однако все освобожденные находятся в ужасном психологическом состоянии.

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