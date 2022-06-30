Путин ответил на самые острые вопросы журналистов о противостоянии РФ и Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

Самые интересные вопросы в материале обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

Снова и снова вооружая Киев и призывая воевать до последнего украинца, Запад не помогает ему. И вообще сейчас очевидно, что восемь лет он готовился к действиям именно против России. Об этом говорил Владимир Путин во время незапланированного интервью после саммита в Ашхабаде.

О чем прямо спрашивали журналисты, получив такую возможность? О последних планах НАТО — что значит для Москвы вступление туда Швеции и Финляндии? О спецоперации, конечно — есть ли у нее сроки?.. А еще, как назвали это в Кремле, «хамских» высказываниях британского министра. Самые интересные ответы собрал Виктор Синеок.

Этого точно не было в официальной программе, но перед отлетом из Ашхабада в Москву Владимир Путин встретился с журналистами. Вот здесь, в этом большом красивом зале аэропорта. И ответил на несколько вопросов, которые касаются глобальной международной политики.

А вопросов к вечеру накопилось. В пустой зоне аэропорта Путин, который только что занимался региональными вопросами, опять перешел к вопросам противостояния с Западом.

Просто пока он обсуждал вопросы сотрудничества в Таджикистане и Туркменистане, в Европе обсуждали его. Так называемая «Большая семерка» упражнялась в остротах. Предлагали друг другу раздеться по пояс, чтобы стать брутальными, как Путин.

«Там все отличились. Премьер Канады сказал: давайте скинем пиджаки, будем круче, чем Путин!»

«Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса или ниже пояса — но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. (…) В человеке все должно быть гармонично развито — и душа, и тело. Но для того, чтобы все было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом. (…) Я их всех знаю лично. У нас не самый лучший период наших отношений, это понятно. Но, тем не менее, они лидеры. Есть характер. И если они захотят, нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой».

Усерднее других стоит поработать над собой Борису Джонсону. Премьер Британии, как известно, неравнодушен к алкоголю. Он едва не лишился своего поста после скандала вокруг его вечеринок со спиртным — во время локдауна. Тренировать ему нужно и интеллект, и эрудицию, особенно в области истории своей же страны. Джонсон считает, что будь российский президент женщиной, не начал бы спецоперации. Путин напомнил, что в 1982 г. Маргарет Тэтчер отдала приказ о нападении на Аргентину. Чисто из имперских амбиций.

«Россию объявили прямой угрозой для альянса. При этом Столтенберг признался, что к противостоянию с нашей страной альянс готовился с 2014 года. Могли бы дать оценку всем этим заявлениям? Как мы должны к этому относиться?»

«Мы должны относиться к этому, как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. (…) Им давно нужен какой-то внешний враг. (…) Иран не очень подходил на это, Россия в этом плане лучше. Мы дали им такой шанс».

Такая стратегия, по мнению Путина, доказывает, что блок НАТО — рудимент эпохи холодной войны. Но туда собираются принять Швецию и Финляндию. Одновременно выкрикивая про то, что Россия теперь получит больше НАТО у границ, чем могла бы.

«Для нас членство Финляндии и Швеции — это совсем не то, что членство Украины. (…) Но для того, чтобы подменить эти понятия, показать, что Россия не добивается нужного нам результата, этим нас в заблуждение не введешь. Хочется Швеции и Финляндии… Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают».

Что до призывов Запада воевать до последнего украинца, то ничего общего с помощью Украине они не имеют. Киевские власти выпрашивают оружие. А потом его прячут в людных местах городов. Недавний случай в Кременчуге, где сгорел торговый центр, результат именно такой стратегии.

«Прячут же технику, особенно Запад заставляет. В эти ангары, рынки, на заводах. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. Есть все возможности, чтобы определить, что где находится».

Операцию, наоборот, проводят «бережно», стараясь сохранить как можно больше жизней.

«И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану. (…) И подгонять под какие-то сроки — это неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят».

Свой взгляд на цели спецоперации Владимир Путин не изменил с 24 февраля. Зато многое узнал о солдатах и офицерах, кто выполняет свой долг. Так что предложение снимать о них фильмы и писать песни президент поддержал.

«Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать. И памятники им ставить. Они герои».

И несмотря на давление и попытки помешать, Россия продолжает добиваться своих целей на Украине. Спецоперацию доведут до логического конца.