ВСУ устроили ад в Боровском: стреляли вокруг лежачих, крали и насиловали девушек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Сейчас территория села полностью зачищена от националистов. Привыкшие воевать с гражданскими так спешно бежали от союзных сил, что побросали много интересного.

Полностью очищена от боевиков сейчас территория села Боровское. Там был мощный укрепрайон ВСУ. Причем-то, как они там закрепились и как себя вели — стало настоящим кошмаром для местного населения. Людей похищали, могли убить — чтобы занять дом или отобрать машину. Могли застрелить и просто так! Издевались над женщинами. А огневые точки размещали даже на кладбище.

Зато, уходя, побросали все. В местных лесах и противотанковое, и противопехотное оружие, даже шевроны. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин осмотрелся на месте.

Вот так выглядит Боровское. Побитая техника, брошенные боеприпасы, разрушенные дома. В этом районе украинские военные базировались. Здесь у них были расположения, здесь был штаб. В освобожденном поселке ящики с боеприпасами лежат повсюду — на дорогах, в домах, огородах. Бойцы показывают нам трофеи.

«Это оружие иностранное, западное. Javelin», — показал военный.

Из этих домов боевики выгоняли людей и устраивали там казармы и склады.

«Они просто заходили в жилые дома, строили блиндажи. Вот здесь вот БК находится», — сообщил другой военнослужащий.

В симпатичном сиреневом чемоданчике находим вещи украинского офицера — карта ЛНР, подробная по квадратам. Возможно, кто-то из командиров здесь останавливался. Вообще же, кто только тут не побывал: и ВСУ, и бандформирования, и пограничная служба Украины.

Командир с позывным «Пахарь» ведет нас еще к одному из укрытий ВСУ — подземному.

«Растяжек, мин нет, все почищено. Заходите», — приглашает войти.

Внутри — очень тесная землянка, нары с матрасами. На столе — коробка из-под планшета. И он явно не для просмотра сериалов. Скорее для управления дроном и корректировки огня.

Пока в Боровском стояли ВСУ и нацбоевики, последние откровенно терроризировали население.

«Местные рассказывают такие истории… Это нелюди. Избивали битами. Много насильников среди них, девушек маленьких трогают. Спрашивать надо по полной за такие дела», — утверждает командир «Пахарь».

«Люди пропадали. Клали на землю их, обстреливали вокруг с автомата. Чтобы машину забрать. Технику изымали. Девчонок они воровали, те пропадали. Да и обыкновенные гражданские люди», — рассказал местный житель Виктор.

Зато когда к Боровскому подошли войска ЛНР и России, украинские военные бежали стремительно. Это ведь не с гражданскими воевать. У поселка находим брошенные позиции.

«Организовали свои огневые точки на кладбище, ничего святого у людей нет», — сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Просвет».

Украинские военные оставляют города и поселки Луганской народной республики один за одним. После того, как наши войска возьмут Лисичанск, а это дело ближайшей недели-двух, ЛНР будет полностью освобождена.