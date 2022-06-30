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Херсонская и Запорожская области нацелены стать полноценными российскими регионами. Экономическая интеграция идет полным ходом.

Промсвязьбанк начал работу в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщают «Известия».

По словам председателя банка Петра Фрадкова, ПСБ будет предоставлять услуги населению и бизнесу в полной мере. В частности, предусмотрены социальные выплаты, а именно пенсии и пособия, а также выпуск платежных карт, открытие счетов и многое другое.

Уточняется, что в Мелитополе и Херсоне открылись первые отделения. Предприятие планирует развивать сеть отделений в освобожденных от националистов регионах. Со временем будет расширен и набор предоставляемых услуг, таких как ипотека, потребительские кредиты, эквайринг и прочие.

Власти Запорожской области планируют стать полноценным российским субъектом. Такую же цель имеет и Херсонская область. Таким образом, экономическая интеграция идет полным ходом.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Главы ЛНР и ДНР попросили Москву о помощи в защите мирного населения от геноцида киевской власти.

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