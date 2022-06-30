Он не народный: Юрий Лоза против присвоения звания Юре Шатунову

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Композитор напомнил, что у кумира 80-90-х было немецкое гражданство, а песни его слушают только из-за ностальгии.

Юрий Лоза высказался против присвоения звания народного артиста России Юре Шатунову.

Все началось с создания фанатами петиции, где они попросили присвоить высокое звание исполнителю.

«Это от поклонников не зависит, и самому Шатунову это не надо. Сейчас это звание сильно обесценено, потому что «народные артисты» — это не пойми кто», — заявил Лоза.

Кроме того, Лоза отметил, что Шатунов сейчас в этом не нуждается, учитывая тот факт, что почивший певец имел гражданство Германии.

«Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии», — комментирует он.

Композитор уверен, что вручать «народного» просто из-за ностальгии нельзя. А что касается Юры, за него необходимо чаще молиться, так как молитвы будут переданы в небо, а звание — нет, пишет Газета.ру.

Юры Шатунова не стало на 49-м году жизни в результате обширного инфаркта. По данным журналистов 5-tv.ru, в крови певца не было обнаружено алкоголя и наркотических веществ. Отсутствовали и внешние признаки употребления.

Ранее 5-tv.ru писал о предложении присвоить Юре Шатунову звание «Народный артист» России.