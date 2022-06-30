Возможной целью провокации в Херсоне был СИЗО

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Военкор «Известий» Иван Литомин отмечает, что это единственный потенциально интересный объект в эпицентре взрыва.

Возможной целью провокации в Херсоне был местный следственный изолятор (СИЗО). Военкор «Известий» Иван Литомин отмечает, что это единственный потенциально интересный объект в эпицентре взрыва.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мощный взрыв произошел в центре города несколько минут назад. На кадрах с места ЧП видно, что часть кирпичного ограждения и кованая решетка наверху буквально вырваны.

Свидетели взрыва сообщили - у забора за несколько минут до детонации появился некий черный пакет.