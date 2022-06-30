Фото, видео: 5-tv.ru

Очевидцы сообщают, что незадолго до детонации возле забора стоял черный пакет.

В распоряжении «Известий» оказались первые кадры с места взрыва в центре Херсона. От эпицентра на несколько метров разбросало кирпичи ограждения, возле которого, как сообщают очевидцы за минуты до детонации стоял некий черный пакет.

Взрыв был такой силы, что основание кирпичного ограждения и кованые решетки буквально вырвало с корнем.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин, прибывший на место через несколько минут после происшествия, обратил внимание, что рядом с ним нет ни военнослужащих, ни военных объектов.

Кто или что было целью, пока устанавливается.