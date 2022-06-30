Военкор «Известий» сообщил о мощном взрыве в центре Херсона
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Фото: 5-tv.ru
Подробности уточняются.
Военкор «Известий» Иван Литомин сообщил о мощном взрыве в центре Херсона.
Информация о произошедшем уточняется. По словам корреспондента, это что-то «большое и страшное».
Под контроль российских военных Херсонская область перешла в середине марта. Уже в начале мая в регионе вошли в обращение рубли, но пока в ходу и гривны. Но это только на переходный период.
Также местные власти сообщили о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России.