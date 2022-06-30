Военкор «Известий» сообщил о мощном взрыве в центре Херсона

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Подробности уточняются.

Военкор «Известий» Иван Литомин сообщил о мощном взрыве в центре Херсона.

Информация о произошедшем уточняется. По словам корреспондента, это что-то «большое и страшное».

Под контроль российских военных Херсонская область перешла в середине марта. Уже в начале мая в регионе вошли в обращение рубли, но пока в ходу и гривны. Но это только на переходный период.

Также местные власти сообщили о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России.