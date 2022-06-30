ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до одного миллиона долларов в месяц

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Переводы можно будет осуществлять и в других валютах, но сумма должна быть эквивалентна указанному лимиту.

Лимит переводов за рубеж для физлиц будет увеличен со 150 тысяч до одного миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Регулятор уточнил, что переводы можно осуществлять и в других валютах, но главное, чтобы сумма была эквивалентна одному миллиону долларов.

«Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств», — цитирует регулятора RT.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что доллар и евро никто не собирается запрещать в России. Более того, ограничения, введенные в отношении валют, по ее словам, носят временный характер. Другие иностранные валюты аналогично не станут подвергаться запрету.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В связи с новыми реалиями, Банк России был вынужден предпринять ряд мер для поддержания экономической ситуации в норме.

Ранее 5-tv.ru писал о демонстрации Центробанком обновленной купюры номиналом сто рублей.