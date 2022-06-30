«С удовольствием»: Пригожин потребовал от Little Big выдать компромат на него

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Продюсер отрицает, что призывал лишить гражданства участников рейв-группы.

Иосиф Пригожин отрицает, что желал лишить гражданства группу Little Big. Продюсер призывает участников коллектива опубликовать компромат, который они якобы «собрали» о нем.

«Я не говорил, чтобы у них отнимали гражданство. Я вообще не призывал никогда кого-либо лишить гражданства Российской Федерации, даже у самых нехороших людей. Это не мое решение. И не мой призыв. Я этого не делал», — заявил Иосиф Пригожин.

Незадолго до этого в СМИ распространилась цитата, якобы принадлежавшая Пригожину, согласно которой Little Big нужно «выдворить» из страны. Солистка группы Софья Таюрская потом пообещала, что раскроет «очень большой маленький секрет» про известного продюсера.

На провокацию Иосиф Пригожин ответил со спокойствием и даже дал группе «карт-блаш» на выпуск предполагаемого компромата.

«Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее», — цитирует мужа Валерии KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин поддержал телеведущую Леру Кудрявцеву в критике современных мужчин.