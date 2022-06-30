Ничего не прищемите: Лавров заявил о «железном занавесе» ЕС в отношениях с РФ

Глава МИД Лавров посоветовал ЕС опускать железный занавес так, чтобы ничего не прищемить

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

Лавров отметил, что дипломатические отношения между Россией и ЕС отсутствуют, начиная с 2014 года.

Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен», — заявил Лавров, отвечая журналистам на вопрос по поводу перспектив в отношениях с ЕС.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Евросоюз и США исчерпали лимит доверия со стороны России. Построить справедливый диалог между странами можно будет только тогда, когда ЕС преодолеет одержимость собственным величием.

Глава российского ведомства добавил, что как таковые дипломатические отношения со странами ЕС были утеряны еще в 2014 году, пишет RT.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Лаврова и Лукашенко.