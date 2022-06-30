«Если будет в кайф»: Серябкина готова вернуться к Фадееву

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Артистке важно, чтобы на первый шаг пошел именно продюсер.

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина заявила о намерении снова работать с Максом Фадеевым. Однако артистка отметила, что первый шаг к примирению должен сделать ее бывший продюсер.

«Если предложение поступило бы, то… Словом, я всегда оцениваю ситуацию на текущий момент и не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф…», — рассказала Ольга Серябкина в выпуске подкаста «НеДудь».

Кроме того, Ольга Серябкина особо подчеркнула, что она всегда уважала своего продюсера и даже после ухода из лейбла MALFA она ни разу не отозвалась плохо о Максе Фадееве.

«Я никогда ни о чем не просила Максима Фадеева. У нас был замечательный творческий тандем. Я очень люблю то, что мы создали», — поделилась откровением певица.

О своих бывших коллегах по группе Серябкина не захотела разговаривать, но все же призналась, что совсем не общается именно с Леной Темниковой. Поклонники постоянно сравнивали певиц и склоняли их к вечной конкуренции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рождении первенца у экс-солистки SEREBRO Дарьи Чебановой.